Lorella Cuccarini svela l'inconfessabile su Alessandra Martines e Heather Parisi: "Gattamorta, quando sono arrivata alle mani"

11 settembre 2021 a

a

a

Lorella Cuccarini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Nella sua lunga carriera la ballerina, ex insegnante di Amici, ne ha passate. Notata da giovane da Pippo Baudo durante una convention di gelati, la Cuccarini vanta esperienze a fianco di Carla Fracci e Raffaella Carrà. "Mi vide e mi fece chiamare dal suo agente - ha detto la ballerina in riferimento a Baudo -. Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio, mi feci accompagnare da mamma". Poi ecco subito il successo con Fantastico, il programma Rai che la vide protagonista insieme ad Alessandra Martines. Di loro, come di tante, si parlò di una certa rivalità sfociata addirittura in una rissa nei camerini. "Io sono sempre andata d’accordo con tutti - ha messo le mani avanti in un'intervista al Corriere della Sera -. L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gattamorta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica". Insomma, nessuna rissa con la Martines.

"Una mamma così?". Chiara Ferragni senza reggiseno, tutti sconvolti: "Vai nuda che è meglio" | Guarda

Non più idilliaci i rapporti con Heather Parisi e Alberto Matano. Con la prima - è cosa nota - non condivide alcune posizioni politiche. Una a caso? La maternità surrogata che la ballerina definisce "non una questione di appartenenza politica: la mia posizione è proteggere i bambini e le donne". E ancora: "Per il resto, si tratta di temi complessi dove c’è troppa polarizzazione per non essere etichettati. Io sono solo una che, ogni tanto, ama dire come la pensa".

Ricordate Claudia Schiffer? Com'è oggi la ex top model a 51 anni e come campa: impensabile | Guarda

Infine è impossibile dimenticare il litigio con Matano che l'ha portata a lasciare la conduzione de La Vita in Diretta con tanto di missiva diventata pubblica: "Era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata - ha spiegato -. Non c’è bisogno che ci torni su: quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate. Ora, sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi: mi piace mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza. È come restituire parte del regalo ricevuto da ragazza".

Britney Spears fuori controllo: "Quello è davvero il mio c***o". Foto e video spintissimi, a 40 anni. Fermatela | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.