Guendalina Tavassi pestata, "che schifo, vergogna". La figlia pubblica la foto: il dubbio, chi è la bestia

La foto di Guendalina Tavassi con un occhio tumefatto ha fatto il giro dei social. Pubblicata dalla figlia Gaia Nicolini - "A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna - lo scatto, secondo quanto confermato dalla ex gieffina al sito Fanpage.it, mostrerebbe proprio le conseguenze di una violenta aggressione avvenuta nella serata di domenica 12 settembre 2021.

"Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato" ha detto la Tavassi, che ha ribadito di non poter riferire il nome del suo aggressore: "Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla".

Lo scatto postato dalla figlia sui social era stato subito rimosso ma non abbastanza velocemente tant allarme i fan dell'influencer romana a cui solo qualche giorno fa era stata colpita la macchina da alcuni vandali. La Tavassi ha glissato sul motivo per cui è stata rimossa la foto.

