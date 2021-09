Gli outfit destinati a fare tendenza sono firmati Alberto Miceli

16 settembre 2021 a

Alberto Miceli è l’emblema del ragazzo che, con passione e costanza lavorativa e duro lavoro, si sta facendo largo nel fashion world. Le sue creazioni hanno già riscosso successo di pubblico e riconoscimenti.

Ha preso forma anche il nuovo sito di questo giovane talento-www.albertomiceli.com-e, tra le novità, in una

importante città internazionale, si terrà un fashion show per il quale Gabriele, pr di Alberto, ha dato grandi idee e ispirazione, ma tutto resta ancora top secret, almeno per ora.

Quale sarà il capo più trendy delle prossime sfilate Primavera/Estate 2022?

“Il kimono farà la parte del protagonista”-dice Miceli-“ in forma di soprabito, colorato, con disegni moderni e contemporanei, rubati anche alla street art”.

Arrivi da studi classici e dall’arte; qual è l’artista che ti piace di più?

“Adoro Paul Cezanne, per quella sua particolare visione; nei suoi quadri non c’è nulla di definito, è bello questo concetto , non ci si sofferma sul dettaglio, ma si guarda la complessità”.

Tutto ha avuto inizio nel 2019; dopo qualche anno di esperienza in laboratori di confezione, dopo il liceo artistico e due anni in una scuola a Milano, Alberto Miceli ha abbandonato gli studi, per dedicarsi al suo vero amore, la moda e creare il suo marchio, Alberto Miceli, per un target medio alto.

Il 1 settembre è stato aperto l’e commerce online con modelli piu’ freschi, leggeri, giovani, poco sofisticati ed eleganti perché pian piano Miceli vuole costruire la sua nicchia per poi andare avanti con l’ispirazione artistica.

“Nel 2020 abbiamo partecipato alla Torino Fashion Week con la prima collezione, composta da 20 outfit e 20 modelle in passerella; si trattava di una capsule collection, senza un filo conduttore preciso, era piu’ una sfilata rappresentativa dei modelli e della creatività”.

Dal 2020 ad oggi Alberto e Gabriele hanno organizzato la collezione estiva 2022, il sito, l’e commerce e l’autenticazione del brand nel 2021.

I punti di forza del brand sono i colori, l’eleganza e la raffinatezza. E le tonalità a forte impatto visivo.

Per l’Autunno/Inverno 2021/2022 i cult saranno le giacche antivento, chiamate anorak, i pantaloni in cotone effetto denim, i bomber maschili, con colori tra arancione, rosso, viola, nero e bianco.

“Abbiamo appena aperto e giocato sull’ idea del monogram; in ogni capo c’è il nostro logo per scoprire un nuovo monogram tra i brand, in modo che diventi tendenza. Per la donna abbiamo realizzato tubini, giacche a vento, abiti, capi che usciranno ogni tre mesi. Il riferimento è una donna aristocratica, raffinata, autentica , simbolo di potere.

Per l’uomo, invece, ci sono blazer, bomber e felpe - anche in questo caso ogni tre mesi usciranno nuovi capi - per raggiungere il target di un uomo classico, come un manager/avvocato.

In realtà non ci sono grandi distinzioni per alcuni capi, che sono unisex, come le felpe, bomber, o altri capi smart da città”.

Raso, seta, cotone, lana, nylon, tessuti tecnici, vinile, i materiali, per l’inverno, poi, non manca anche una pelliccia da donna, sintetica, in tonalità giallo fluo, seguendo il trend dei colori pantone”.

Qual è la tua ispirazione?

“Oscillo tra arte e mitologia greca, mi ispiro agli abiti e ai nomi delle dee e dei miti greci, alle costruzioni geometriche, ai tratti morbidi e duri nella costruzione degli abiti tipici dell’arte ellenica. Sono legato da sempre alla storia dell’arte con la sua idea di perfezione e bellezza. Nel nuovo lifestyle della vita post pandemia, invece, l’ispirazione è pop, per dare allegria e positività e colore, da aggiungere anche a un look total black”.



