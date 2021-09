Liam Gallagher "caduto dall'elicottero", il dramma: ex Oasis sfigurato. Ecco il suo volto, immagini forti

19 settembre 2021 a

Grande paura e soprattutto dolore per Liam Gallagher, il cantante ed ex frontman degli Oasis. Già, sui social infatti si è mostrato così come potete vedere qui in calce nell'articolo: quasi sfigurato, con il volto ricoperto da cerotti e da parecchie escoriazioni. Segni sotto agli occhi, sul naso, sulle labbra. Insomma, "ammaccato" ovunque.

Un'immagine forte, cruda. E Liam Gallagher spiega anche come abbia fatto a ridursi così. Spiegazione surreale: "Sono caduto dall'elicottero la scorsa notte, non ci potevo credere". Già, caduto mentre scendeva - o saliva - dall'elicottero. Con evidenti e dolorosissime conseguenze.

Il cantante ha poi aggiunto con un pizzico di ironia: "Tutto bene. Chi ha detto che il Rock 'n' Roll è morto?". L'incidente è avvenuto dopo l'esibizione di Liam all'Isle of Wight Festival. Come detto, la dinamica di quanto accaduto non è stata chiarita, ma l'ipotesi più probabile è quella che sia inciampato dalle scalette dopo l'atterraggio (e non prima, poiché sul palco non era sfigurato). E i fan si interrogano: almeno in questo caso, il fratello Noel con cui è in rotta (eufemismo) da anni, almeno stavolta si sarà fatto sentire per chiedergli come sta? Difficile...

