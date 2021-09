Chiara Ferragni e Fedez sotto attacco, Pio e Amedeo: "Le persone perbene", parole pesantissime

20 settembre 2021 a

Non vengono mai citati, Fedez e Chiara Ferragni, ma il velenosissimo discorso di ringraziamento di Pio e Amedeo sembra rivolto proprio a loro. E sicuramente ai Ferragnez domenica sera saranno fischiate le orecchie. Il duo comico pugliese diventato famoso con Emigratis ha ricevuto il Premio Satira Politica a Forte dei Marmi, giunto alla 49esima edizione. Tutto questo pochi giorni dopo la clamorosa polemica a distanza dal palco dei Seat Music Awards a Verona proprio con la influencer e imprenditrice e il rapper milanese.

Pio e Amedeo avevano accusato Fedez di aver fatto polemica contro la Rai perla "censura al Concertone del Primo maggio" solo per ottenere facile pubblicità e vendere di più. Apriti cielo, sono arrivate le risposte piccate via social del diretto interessato e della moglie, a sua volta pizzicata dai comici sulla "beneficenza in Lamborghini". Su Instagram, Twitter e Facebook si è aperta la guerra dei followers, durata diversi giorni. Ricevuto il premio, proprio su Instagram i due piccantissimi foggiani hanno cercato, in apparenza, di gettare acqua sul fuoco. Ma qualche passaggio particolarmente pepato sembra indicare l'esatto contrario.

"Ieri a Forte dei Marmi abbiamo ricevuto il premio per la Satira Politica 2021, un riconoscimento prestigioso di cui siamo molto molto fieri. E vorremmo condividere questa soddisfazione con tutti voi, con la nostra gente, con il nostro pubblico. Senza di voi nulla è possibile". Poi si entra nel vivo: "Ed è per questo che vogliamo dedicare questo premio alle PERSONE, a quelle per bene, a quelle che non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo ca…ate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche hanno voglia di consumare la vita col sorriso".

Il riferimento sembra essere agli haters, i classici "leoni da tastiera", ma secondo molti commentatori si potrebbe trattare proprio di Fedez e Ferragni. "Ecco, il nostro resta sempre lo stesso effimero compito: cercare di distrarvi e regalarvi qualche sorriso in più. Grazie a voi per permettercelo. Vi vogliamo bene ragazzi".

