Pier Silvio Berlusconi, indiscrezioni da Mediaset: "Decisione definitiva, pare che dietro ci sia lui...". Palinsesto stravolto, Rai asfaltata?

La domenica di Canale 5 potrebbe avere un volto totalmente nuovo. Infatti, la sperimentazione dell’ultima domenica ha dato risultati brillanti: il tandem Amici-Verissimo ha battuto Mara Venier. Ed ora, come racconta Andrea Parrella su Fanpage, tutto potrebbe diventare routine.

"Il nuovo assetto della domenica di Canale 5 – Amici, Verissimo e Scherzi a Parte – sarebbe tutta farina del sacco dell’amministratore delegato. Una strategia editoriale che permette all’azienda di mettersi alle spalle gli imbarazzi degli ultimi anni. E c’è già chi pensa che gli ascolti esaltanti porteranno Piersilvio Berlusconi a proporre a Maria De Filippi uno spostamento definitivo", scrive Parrella (uno dei giornalisti tv più informati). E su Mediaset si attende l’arrivo di Scena da un matrimonio con Anna Tatangelo pronta a regalare un restyling allo storico programma di Davide Mengacci.

L’idea di riposizionare la domenica sarebbe tutta di Berlusconi jr, secondo Fanpage il numero uno di Mediaset avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore della domenica. Che diventa un vero e proprio terreno di gioco contro la Rai, che si è leccata le ferite anche dopo il ko subito con Alessandro Cattelan (nell’ultima domenica, in prima serata, ha trionfato Enrico Papi). Un look tutto nuovo di Canale5, che va avanti con il restyling: anche Pomeriggio 5 continua la sua traversata verso nuovi lidi, attualità e cronaca. Zero gossip e pettegolezzi. E sembra che al pubblico piaccia questa nuova formula inaugurata da Barbara D’Urso. Poi c’è il must: il Gf vip. Un vero trionfo di sentimenti.

