Gf Vip, "querelo e me ne vado": l'ex di Belen fa saltare il programma? Corna e veleni, bomba su Mediaset

Gianmaria Antinolfi vuole lasciare il Grande Fratello Vip. "Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare… Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui…": le sue parole sono come un fulmine improvviso. L’ex di Belen Rodriguez, che ha avuto un flirt con Soleil Sorge (presente a sua volta nella casa), sembra che sia intenzionato a mollare tutto. Soleil gli ha dato dello stalker e lui vuole denunciarla. Antinolfi è inviperito, nero. "Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo…".

Potrebbe accadere di tutto nelle prossime ore. Anche Soleil Sorge si lascia andare sfogandosi contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6 . E manda un avvertimento a Sophie Codegoni, giovane ex protagonista di Uomini e donne. "Gianmaria ti ha puntata solo per costruirsi la storiella". Lo scontro potrebbe andare avanti ancora per molte settimane, ma se si passasse dalla tv alle vie legali allora sarebbe la fine del gioco. La fine del reality. Sembra che gli avvocati di Antinolfi abbiano già preparato carte bollate e lettere: Soleil dovrà fare i conti con loro dopo il Gf vip? Nelle prossime ore capiremo cosa ha in mente l’imprenditore napoletano, che adesso potrebbe lasciare il gioco. Pagando una penale altissima, ma questo è un altro discorso.

Tra le rivelazioni della Sorge, quelle sul passato sentimentale "movimentato" di Antinolfi, che sarebbe stato mosso da una strategia mediatica mirata. "Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un'altra: come gli è passato tutto questo grande amore?". Il primo flirt vip di Antinolfi è stato con Dayane Mello. "Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica - ha confidato Soleil -, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str***za? Sì, ok, sono str***za".

