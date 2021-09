Pomeriggio 5, gli autori interrompono Barbara D'Urso: la notizia che sconvolge tutto lo studio

21 settembre 2021 a

a

a

Barbara d'Urso sconvolta. Accade durante la puntata del 21 settembre di Pomeriggio 5. Qui la conduttrice, impegnata in un'intervista, viene interrotta per un aggiornamento. La notizia è quella di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e appropriazione indebita.

Spari alla prima Comunione, "perché hanno aperto il fuoco". Orrore ad Acireale, dalla D'Urso la testimonianza-choc

A quel punto la d'Urso non può fare altro che dare la parola alla sua inviata Giorgia Scaccia che spiega: "Ci sarebbe un nuovo capo d'accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero già sieropositive".

Niente gossip? Il nuovo corso della D'Urso è un trionfo: share, a Mediaset si brinda

Al ritorno in studio il volto di Mediaset è a dir poco allibito, tanto da lasciarsi andare a un commento personale: "È agghiacciante". Poco prima nella trasmissione di Canale 5 è andato in onda un botta e risposta tra un docente contrario al Green pass e gli analisti nel salotto della d'Urso. "Non mi vaccino e mi rifiuto di pagare i tamponi - ha detto il professore -. Non sono no vax e non sono sì vax. Io e alcuni miei colleghi siamo stati in provveditorato e abbiamo chiesto un tavolo di dialogo. Siamo contro il green pass. La scienza mette a confronto diverse posizioni". Inutili i tentativi della conduttrice di fare domande all'uomo, che è stato bloccato direttamente dai suoi ospiti. "Fermati", gli hanno gridato una volta per tutte.

"Fammi parlare poi ti ascolto". L'ospite prof zittisce in diretta la D'Urso: "Io non volevo neanche...", finisce male (per lui) | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.