Striscia la Notizia, clamoroso Antonio Ricci: "La Hunziker? Solo perché è la moglie di Trussardi", scatta la denuncia

Striscia la notizia e il "politicamente corretto" sono agli antipodi. Lo ribadisce Antonio Ricci e gli dà man forte Alessandro Siani, conduttore del tg satirico, che ricomincia lunedì 27 settembre, insieme a Vanessa Incontrada. Ed è proprio l'attore comico a rispondere per primo sulla questione sollevata da DavideMaggio.it: "Il problema è che oggi ognuno può dire la sua, io farò attenzione a non urtare la sensibilità ma non mi limito sulle battute. Dio salvi il pubblico, non la regina: sentire con attenzione le sensazioni del pubblico non può fare altro che migliorarci. Poi tutti insieme cerchiamo di focalizzarci su dove davvero c’è un problema e non prendere una cosa semplice e farci una notizia. Se oggi vengono dette delle cose addirittura a Loretta Goggi, a me che fanno", ironizza Siani.

E Ricci ci scherza su: "Io da questa esperienza sono uscito diverso. Il politicamente corretto mi offende nel profondo e vorrei essere tutelato dal politicamente corretto, perché offende la mia religione che prevede la satira. Non potete andare contro la satira, l’esagerazione. Io metterei in guardia perché ci offendono se ci vogliono limitare nel politicamente corretto, perché offendono il nostro dio. Per cui annuncio che sulla questione dell’anno scorso Striscia non ha chiesto nemmeno scusa".

L'ideatore di Striscia annuncia di aver "denunciato Diet Prada per quel casino che ci hanno fatto sugli occhietti dei cinesi, per cui un giudice dovrà giudicare il comportamento di Diet Prada che è stato strumentale perché l’attacco non era a Striscia ma a una casa di moda. Michelle non c’entrava niente ma l‘hanno attaccata perché è la moglie di Trussardi. Una settimana prima che a Gerry e Michelle venisse in mente di fare gli occhietti, una cosa bambinesca, su Rai 1 era andata in onda una cosa sui cinesi sulla quale Diet Prada non è intervenuta". Quindi Ricci rivela un ultimo aneddoto: "Il giorno dopo la polemica sui cinesi volevo far fare una gag a Gerry Scotti in cui si diceva che lui aveva mangiato il cane, poi lui non se l’è sentita”.

