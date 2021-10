Romina Power fa 70 anni? "Sono una sopravvissuta, sto invecchiando...": le parole che commuovono l'Italia

02 ottobre 2021 a

Romina Power spegne le candeline dei 70 anni e con la sua solita verve ricorda ai follower che è solo un numero. In una Storia social la figlia Romina Carrisi le domanda: “Come ti senti per i primi 70 anni?”. “Sono una sopravvissuta… - dice la cantante - Tutti dicono: ah si invecchia, sto invecchiando… Io mi considero più una sopravvissuta che una invecchiata. 70 è solo il corpo perché noi siamo esseri eterni, quindi io non mi preoccupo”.

Poi posa serena e sorridente con un mazzo di fiori tra le mani e ringrazia il suo fan club. Romina Power non si preoccupa certo per il tempo che passa e con il suo fascino sorride all’obiettivo. La cantante ha vissuto una vita sotto i riflettori alternando gioie e dolori: dall’amore per Al Bano alla scomparsa della figlia Ylenia, passando per i successi canori e i figli.

E’ diventata nonna tre volte quella ragazza che a soli 15 anni era diventata il simbolo del Piper, il mitico locale romano. Poco più che maggiorenne Romina sposa il cantante di Cellino San Marco che la renderà madre di quattro figli Ylenia (scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans), Yari, Cristel e Romina jr Jolanda. Nel 1999 Romina e Al Bano si separano e tre anni dopo arriva il divorzio e il ritiro dalle scene. Per poco. Nel 2013 Romina Power e Al Bano tornano sul palco insieme ed è di nuovo un successo.

