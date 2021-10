Ambra Angiolini, drammatica testimonianza di Gramellini dopo le corna di Allegri: com'è ridotta

15 ottobre 2021 a

Giorni difficili, eufemismo, per Ambra Angiolini. Già, ormai la notizia della rottura con Massimiliano Allegri dovuta al tradimento di lui, è diventata di dominio pubblico. Lo scoop è stato di Alfonso Signorini, sul suo Chi, il rotocalco "campione olimpico" di gossip. Ma non solo la notizia. Poi anche quel tapiro d'oro consegnato ad Ambra da Striscia la Notizia che tante polemiche ha sollevato, con una levata di scudi in difesa di lei da parte di molte donne, e non solo, del mondo dello spettacolo.

E ora, su tutta questa vicenda, dice la sua anche Massimo Gramellini, vicedirettore del Corriere della Sera, che proprio con la Angiolini tempo fa aveva condotto su Rai 3 il programma Cyrano-L'amore fa miracoli. E quelle di Gramellini sono parole sentite. Toccanti.

"Conosco e stimo Ambra Angiolini, ma non credo di peccare di parzialità se affermo che la vicenda del Tapiro assegnatole da Striscia la Notizia dopo la fine della sua storia d’amore con Max Allegri ha rivelato a tutti che persona sia", spiega sul Corsera. E ancora, Gramellini aggiunge: "Intanto il suo comportamento: di solito il bersaglio reagisce con dispetto e persino con rabbia a un’intrusione mediatica, specie se riguarda vicende che lo fanno soffrire o di cui comunque non ha intenzione di parlare. Ambra invece si è destreggiata con eleganza e ironia, senza fare né la vittima né l’offesa, anche se dentro stava patendo le pene dell’inferno", rivela il giornalista.

E ancora: "Questa vicenda si è trasformata così in una piccola lezione di educazione sentimentale. Grazie ad Ambra, certo, ma anche a Jolanda, la figlia diciassettenne, che sui social ha seppellito in poche righe secoli di epica machista, chiedendosi perché una persona che ha amato e dato fiducia a un’altra persona dovrebbe sentirsi colpevole o perdente. E se lo è chiesto con tale garbo, con tale compostezza e con tale proprietà di linguaggio da farci capire che Ambra ha lavorato bene anche come madre", conclude Gramellini. Parole che, per certo, ad Ambra in questo momento difficile non possono che fare piacere.

