Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada linciata: "Quando ti davano della buciona...". Orrore puro: chi è la bestia

16 ottobre 2021 a

a

a

Una violentissima tempesta social. Vanessa Incontrada sotto attacco per il servizio di Striscia la Notizia, per il tapiro d'oro consegnato ad Ambra Angiolini tradita da Massimiliano Allegri. Una consegna, quella di Staffelli, che ha sollevato un vespaio di polemiche, a tratti difficili da comprendersi. Certo, non è bello infierire su una donna tradita. Ma Striscia è Striscia e il tapiro è il tapiro. E, soprattutto, si è poi appreso che la consegna del tapiro sarebbe stata concordata tra il tg satirico e l'attrice.

Ambra, Striscia pubblica il (clamoroso) fuorionda: eccola con Staffelli, si ribalta tutto | Video

Ma niente da fare: per Vanessa Incontrada è stata una clamorosa "shit storm", attacchi sui social, minacce, insulti gratuiti. Tanto che Vanessa Incontrada è stata costretta addirittura a chiudere la possibilità di commentare sui suoi profili social. Meglio barricarsi, meglio chiudersi a riccio e attendere che finisce il linciaggio.

"Cosa dovrebbe fare ora Antonio Ricci". Le corna di Ambra a Striscia? Alba Parietti a valanga

E per Vanessa Incontrada, come ricorda Il Giorno, non si tratta neppure della prima volta. Infatti in passato finì nel mirino degli idioti, dei leoni da tastiera, per la "generosità" delle sue forme. Ragione per la quale, da quel momento in poi, per anni, la bellissima e simpaticissima Incontrada si è battuta contro il body shaming, ossia le prese per i fondelli dovute alle peculiarità fisiche di ogni singola persona. Ma tutto ciò, ovviamente, alle bestie del web non basta. Si pensi per esempio a quel che scrive Iachiars su Twitter: "A Vanessa Incontrada faceva male quando le davano della buciona e chiedeva solidarietà ma non si fa problemi a ridere delle corna di un'altra donna". Già, di fronte a simili porcherie meglio abbandonare i social.

Sansonetti e Meluzzi sconvolgono Veronica Gentili, robe da pazzi in diretta tv: ciò che non avevate visto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.