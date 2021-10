Striscia la Notizia, bomba atomica di Mughini: "Ambra Angiolini sapeva tutto", cosa c'è dietro davvero

16 ottobre 2021 a

"Naturalmente ero stato fra coloro che erano rimasti sbalorditi della consegna del Tapiro di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini. Certo era sconcertante che un segno di dileggio venisse appioppato a una donna di cui sembrava che fosse stata lasciata dal suo uomo dopo una relazione durata quattro anni. Solo che le cose a quanto pare non sono andate così. Ambra, che è donna di spettacolo e donna intelligente, pare abbia concordato la scenetta con i finti pirati di Striscia la notizia". Lo rivela Giampiero Mughini in una lettera a Dagospia.

"Ha intuito che da quella sceneggiata ne sarebbe venuta per lei un gran guadagno massmediatico, e difatti mezza Italia dopo quella scenetta tifa (giustamente) per lei. La società fondata sulla comunicazione massmediatica, secondo cui l’importante è esserci, trionfa ancora una volta. Ambra non ci fosse stata, ne avrebbe avuto solo danni sotto forma di disinteresse, di silenzio su di lei, di non esserci per l’appunto", chiarisce il giornalista.

"Al suo posto in quei giorni avrebbe magari trionfato una qualche sciacquetta qualsiasi che si fosse resa visibile per il più banale dei motivi. E del resto in una società dominata dal rumorio della comunicazione di massa, come fai a distinguere tra motivi banali e motivi che non lo sono. Impossibile. Esserci esserci esserci. A tutti i costi. A cominciare dall’esserci sui social a qualsiasi costo e in qualsiasi circostanza", conclude Mughini. Una ipotesi che probabilmente farà discutere ancora più di prima del caso Ambra-Striscia.

