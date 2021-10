Striscia la notizia, Ambra Angiolini e il fuorionda con Staffelli: si ribalta tutto

15 ottobre 2021 a

Tutti, vip e non, in difesa di Ambra Angiolini e contro Striscia la notizia. Ma sul caso del Tapiro d'oro consegnato a caldo dopo la rivelazione della fine dell'amore tra l'ex star di Non è la Rai e Max Allegri, causa corna di quest'ultimo, Antonio Ricci sgancia una nuova bomba.

Sul sito del tg satirico di Canale 5 è apparso un video inedito, mai andato in onda: si tratta del "fuorionda" che ha preceduto il servizio con Valerio Staffelli e la Angiolini.





Dal quale si evince che Ambra sapeva della consegna del poco "delicato" premio, era stata pre-allertata e aveva accettato di buon grado. Nessun "blitz" dunque, nessun "agguato" che presupponeva "mancanza di rispetto" nei confronti della compagna tradita e mazziata.

Non c'è dubbio che l'attrice stia "patendo le pene dell'inferno", come confessato dall'amico Massimo Gramellini, ma è anche vero che la stessa Ambra pare aver accettato la provocazione di Striscia di buon grado, con spiccato "stomaco forte" da donna dello spettacolo abituata ad avere i riflettori addosso nel bene e nel male, nel pubblico e nel privato.

Selvaggia Lucarelli ha accusato anche Vanessa Incontrada, conduttrice, di insensibilità e mancanza di empatia nei confronti di Ambra. Lo stesso hanno fatto Laura Chiatti, Stefania Orlando e tante altre donne dello spettacolo. La verità però è che Ambra non è stata una vittima, ma una spalla di Staffelli. Non si è sottratta all'intervista, non è fuggita, non ha nemmeno chiesto di spegnere le telecamere o di non trasmettere nulla. Unica richiesta, di grande sensibilità e più che comprensibile (oltre che sacrosanta), è stata quella di non stravolgere con il montaggio il senso delle sue parole, peraltro molto caute e delicate. Il dolore di Ambra resta, le polemiche forse molti avrebbero potuto evitarle.

