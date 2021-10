Alec Baldwin, le drammatiche immagini dal set: com'era ridotto dopo aver ucciso la collega

22 ottobre 2021 a

Gli investigatori sono già al lavoro per ricostruire il tragico incidente avvenuto sul set del film Rust. L'attore Alec Baldwin ha preso una pistola di scena - che era caricata con proiettili veri anziché a salve - e ha sparato contro la direttrice della fotografia e contro il regista, uccidendo la prima e ferendo gravemente il secondo.

Alce Baldwin spara sul set del film western: morta la direttrice della fotografia, grave il regista. Orrore e dramma

"Si sta cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo", si legge nel comunicato dello sceriffo. Halyna Hutchins, 42 anni, e Joel Souza, 48, "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato la pistola", ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.

I fatti sono avvenuti al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, nel New Mexico. La donna, che è apparsa subito in gravissime condizioni, è stata trasportata d'urgenza in aereo all'ospedale dell'Università ad Albuquerque ma è morta poco dopo. Joel Souza anche lui raggiunto dai colpi di pistola, è ora in terapia intensiva.

L'attore è stato visto fuori dagli uffici dello sceriffo, al telefono, "sconvolto e in lacrime" per la tragedia, come si può vedere in queste immagini davvero drammatiche.

