Chiara Ferragni e la foto a letto con Fedez: "Sei una mamma, vergognati"

Chiara Ferragni ama ogni tanto provocare i “bacchettoni” dei social. Quelli che, per capirci, a una foto un po’ più sexy delle altre rispondono con “sei una mamma, non ti vergogni?”, come se fosse sbagliato che una madre con due figli si piaccia fisicamente al punto da non aver problemi a mostrarsi anche in versione più “svestita”. Nell’ultima foto piccante che ha attirato qualche critica c’è però anche Fedez.

Chiara Ferragni, cena sull'Orient Express? Collant e scollatura totale: fuori tutto, la foto incendiaria | Guarda

Lo scatto cattura infatti l’imprenditrice digitale e suo marito distesi a letto e con un look piuttosto rock: per questo, guardando “l’ambientazione”, non stupisce il gesto “aggressivo” della Ferragni, che morde il labbro di Fedez. Un momento di romanticismo e passione, ma anche di tenerezza, racchiuso in un solo scatto. Ovviamente la foto non è passata inosservata, ma niente a che vedere con il vero e proprio caso che aveva creato quella di qualche settimana fa scattata in Francia, dove la Ferragni si era presentata con una maglia super trasparente che mettevano in risalto il seno.

Stavolta lo scatto di Chiara e Fedez a letto ha generato migliaia di commenti, la maggior parte dei quali positivi, anche se non è mancato chi ha voluto comunque fare polemica: “Una scena che si potevano risparmiare - scrive un utente - non è possibile”. Sdegno però difficile da condividere.

