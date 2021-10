Rossano Rubicondi, morto a 49 anni l'ex Isola dei famosi. Da Ivana Trump a Belen: il dolore di Simona Ventura e il mistero

29 ottobre 2021 a

a

a

Lutto nel mondo della tv italiana: è morto a soli 49 anni Rossano Rubicondi, ex naufrago dell'Isola dei famosi e volto noto nel jetset e sui rotocalchi per essere stato il marito, il quarto, di Ivana Trump (a sua volta ex moglie di Donald Trump) nonché per un presunto flirt con una giovanissima Belen Rodriguez, proprio durante il reality esotico a fine anni Duemila. A darne l'annuncio è stata l'amica Simona Ventura, che era la conduttrice di quella edizione dell'Isola: "Rossano… - ha scritto SuperSimo sul social, pubblicando una loro foto insieme, sorridenti - Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incaz***e ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP". Strettissimo riserbo sulle cause della morte.

"Ogni volta che penso a lui piango". Ezio Greggio, dramma infinito: il lutto che non riesce a superare



Nella sua carriera, accanto a quella "privata" di playboy sempre sulla cresta dell'onda e sulle pagine dei giornali di gossip, Rubicondi aveva partecipato al reality sua prima grande vetrina televisiva. Quindi ha debuttato da conduttore su Italia1, con Cupido, prima di tornare all'Isola dei famosi nel 2010 come inviato e l'anno seguente, con lo stesso ruolo, alla serata evento Sfilata d’amore e moda. Nel 2012 invece aveva partecipato nuovamente all’Isola dei Famosi di nuovo come concorrente. Da lì in poi, tante partecipazioni nei salotti televisivi italiani.

"Un omicidio". Trovato morto in casa Massimo Nanni, regista di "La7": sangue e mistero, il caso scuote la tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.