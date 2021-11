Rossano Rubicondi, il padre sbrocca contro Eleonora Daniele: "Non accetto rimproveri", la frase agghiacciante sui gay

01 novembre 2021 a

Rossano Rubicondi è venuto a mancare a soli 49 anni a causa di un tumore di cui ben pochi erano a conoscenza. Persino il padre Claudio non sapeva nulla, dato che i rapporti tra l’ex marito di Ivana Trump e la sua famiglia si erano deteriorati negli ultimi anni e c’era scarsa comunicazione. Intervenuto in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, il padre è comunque apparso molto provato per la morte del figlio.

“Siamo disperati, lui con me parlava, anche se raramente - ha dichiarato - ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay”. A questo punto, però, la Daniele gli ha fatto notare che quelle parole potrebbero essere offensive per qualcuno.

“Non è il momento di prendere rimproveri da nessuno”, ha risposto perentorio l’uomo. Il quale ha poi svelato di aver ricevuto una telefonata da parte di Ivana Trump: “Mi ha chiamato ieri e piangeva. Già la capivo poco perché non conosco l’inglese. L’avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, lei era anche un po’ mamma per lui”.

