Striscia la Notizia, la Velina lo ammette: "Ho dovuto farlo per arrivare qui", a 17 anni...

01 novembre 2021 a

a

a

Momento di rivelazioni per Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la Notizia. La ballerina, originaria di Prato, ha già ottenuto grandi elogia assieme alla collega Talisa Jade. Merito, molto, anche della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. "A Striscia la notizia mi sento una prima ballerina, ho raggiunto un traguardo dopo tanti anni di sacrifici e di duro lavoro. La chiamata di Antonio Ricci è una continua crescita che mi rende più consapevole di me stessa", ha confessato in un'intervista al settimanale Voi.

Il video-choc con bestemmia, la brutale vendetta di "Striscia" contro Tommaso Zorzi | Guarda

Dal suo passato, come detto prima, spunta anche la partecipazione al talent show di Canale 5. Un vero e proprio trampolino: "Avevo solo 17 anni, non è stato facile ma mi ha aiutato molto a conoscere me stessa. Devo dire grazie a Maria De Filippi che mi ha insegnato a vivere in questo mondo". Dello stesso parere la Velina bionda. Anche Talisa ha ammesso di essere infinitamente grata alla regina del Biscione.

"Come guardare le...". Clamoroso, siluro di "Striscia" contro Berlusconi: "Ecco perché è perfetto per il Quirinale" | Video

Spazio poi ai sentimenti. Le due ragazze infatti sono single, ma se Talisa preferisce dedicarsi interamente al lavoro, Giulia non esclude nulla: "Sono single e penso a fare la velina, ma se dovessi incontrare il principe azzurro a cavallo…". E chissà che tutto ciò non si avveri.

"Dalle cene eleganti ai pranzi con Salvini...". Da Striscia la Notizia, un affondo impensabile: com'è "ridotto" Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.