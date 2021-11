Rossano Rubicondi "abbandonato dagli amici": la voce infame e la bomba di Roberto Alessi, come è morto davvero

03 novembre 2021 a

La cronaca di questi giorni è riempita dalla drammatica morte di Rossano Rubicondi, lo showman e sceneggiatore scomparso prematuramente a 49 anni, un personaggio amatissimo dal pubblico. Si parla dello strazio di Ivana Trump, sua ex moglie, i due erano ancora legatissimi. Dunque le indiscrezioni sulla malattia che sciaguratamente se lo è portato via: si è parlato di un melanoma, poi di un tumore al fegato, quindi di un'embolia polmonre. Insomma, ancora le cose non sono del tutto chiare.

E ancora, le ceneri: parte resteranno negli Stati Uniti mentre un'altra parte tornerà in Italia. E a dare qualche informazione in più su tutta questa amara vicenda, ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, ecco Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che era legato da uno stretto rapporto a Rubicondi. Il re del gossip spiega che "giovedì ci sarà a New York una camera ardente in una società di pompe funebri incaricata da Ivana Trump per chi vorrà dargli un ultimo saluto. Dopodiché, venerdì avrà luogo il funerale in una chiesa della Grande Mela, mentre gli amici italiani hanno organizzato una messa di suffragio sabato alle 17 in una chiesa vicino alla Scala di Milano".

Ma non solo. Alessi racconta e conferma il dolore di Ivana Trump, "non riusciva neanche a finire una frase senza piangere", rivela dopo averla sentita al telefono. Ma, soprattutto, Alessi mette a tacere una delle più brutte e insopportabili voci circolate in questi ultimi giorni, ossia quella che Rossano Rubicondi sarebbe morto solo, lontano da tutti i suoi amici. "Rossano, ci tengo a dirlo, non è stato abbandonato dagli amici, come qualcuno ha voluto far credere", ha scandito Roberto Alessi. Punto e stop.

