Rossano Rubicondi, "com'è ridotta Ivana Trump". Indiscrezioni drammatiche del re del gossip: dopo la sua morte...

Della morte di Rossano Rubicondi se ne torna a parlare a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, il tutto nella puntata di oggi, mercoledì 3 novembre. Ospite della trasmissione, ecco Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, uno che lo showman e sceneggiatore, drammaticamente scomparso a 49 anni, lo conosceva molto bene.

E così, Alessi ha spiegato che "giovedì ci sarà a New York una camera ardente in una società di pompe funebri incaricata da Ivana Trump per chi vorrà dargli un ultimo saluto. Dopodiché, venerdì avrà luogo il funerale in una chiesa della Grande Mela, mentre gli amici italiani hanno organizzato una messa di suffragio sabato alle 17 in una chiesa vicino alla Scala di Milano", ha ricordato il direttore.

Dunque, Roberto Alessi ha rivelato di aver sentito anche Ivana Trump, l'ex moglie di Rubicondi, che fino ad ora non ha parlato in pubblico, limitandosi a una brevissima dichiarazione rilasciata a People: "Sono devastata", ha spiegato. Alessi rivela: "Era veramente distrutta, non riusciva neanche a finire una frase senza piangere. Nei messaggi che mi ha inviato diceva di essere tristissima e di non volere partecipare a trasmissioni o parlare con i giornalisti. Tre o quattro mesi fa era riuscita addirittura a fargli avere l’assicurazione sanitari, cosa peraltro difficilissima. Rossano, ci tengo a dirlo, non è stato abbandonato dagli amici, come qualcuno ha voluto far credere", ha concluso Alessi, smentendo alcune brutte voci circolate nelle ultime ore.

