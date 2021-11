Morte Rossano Rubicondi, "si è rotta una vena del polmone". Ora è mistero: l'ultima terrificante testimonianza

02 novembre 2021 a

La morte di Rossano Rubicondi continua a sconvolgere e a restare al centro dell'attenzione. Ovvio, scontato: aveva soltanto 49 anni ed era amatissimo da tutti gli italiani, un'ondata di affetto e cordoglio che era quasi difficile da immaginare. E poi ci sono gli aspetti poco chiari di questa vicenda: si è parlato prima di un melanoma, poi di un tumore al fegato. Per certo, quasi nessuno sapeva delle condizioni di salute dell'ex marito di Ivana Trump, che si è detta "devastata". E nemmeno i suoi genitori, con cui i rapporti non erano buoni, sapevano che cosa gli stesse accadendo, quanto meno con precisione. E ancora, a fare parlare ci sono le indiscrezioni sulle ceneri, contese: parte delle ceneri dovrebbero restare in Italia, parte negli Stati Uniti.

Ed in questo contesto, ecco l'ultima straziante testimonianza dei genitori di Rossano Rubicondi, Rosa e Claudio, ospiti di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. I due hanno confermato: "Rossano non aveva raccontato a nessuno che stava male. Nell’ultimo periodo si era trasferito a vivere in una nuova casa. Ci chiamava molto raramente ma non ci ha detto nulla. Era un anno che stava male ma non lo sapevamo", hanno rimarcato.

Poi, Rosa e Claudio hanno spiegato di avere avuto notizia della sua morte da un giornalista statunitense, con una telefonata in cui gli ha rivelato cosa sarebbe accaduto: "Si è rotta una vena nel polmone ed è caduto ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto. Così mi hanno detto. Stava nella casa nuova che credo si fosse comprato perché credo lui stava bene economicamente. A noi ci ha telefonato alle 21.45 un signore dicendoci che ci doveva dare una brutta notizia", ha rivelato il padre di Rossano, commosso.

Dunque le parole della moglie, uno sfogo doloroso: "Lui era al telefono e ha cominciato a darsi schiaffi in faccia. Ho chiesto che è successo. E lui mi diceva Rossano non c’è più e io non ci credevo. Poi sono cominciate le telefonate e ci è preso un colpo. Io ancora non ci credo. Lui aveva una malattia, ma nessuno sapeva nulla", ha concluso la madre. Insomma, nella morte di Rossano Rubicondi ci sono ancora molti punti oscuri.

