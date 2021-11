Rossano Rubicondi, scoop a Pomeriggio 5: "Si è trascinato a terra sei metri, poi è morto". Una ricostruzione agghiacciante

05 novembre 2021 a

Ormai, la morte di Rossano Rubicondi si è ufficialmente tinta di giallo. Lo showman è scomparso a 49 anni, a portarselo via una brutta malattia, questo appare certo, ma le versioni discordanti sono ormai troppe. Il melanoma e la macchia alla mano, poi il tumore al fegato, e ancora la vicenda della caduta nella vasca da bagno e il polmone squarciato. Insomma, complici le testimonianze in tv di amici e parenti, stiamo sentendo tutto e il contrario di tutto.

Ora, l'ultima indiscrezione viene rilanciata a Pomeriggio 5, direttamente dall'inviata di Barbara D'Urso a New York. Nell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, l'inviata ha affermato che Rubicondi "da solo nel suo appartamento è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto". Un racconto-choc, inedito, drammatico.

L'autosia, comunque, ha confermato che la causa del decesso è un tumore. Restano però molti dubbi sulla malattia, conditi dalle voci relative al fatto che avrebbe scelto delle cure alterative. Su questo punto l'ex di Rubicondi, Linda Battista, sempre a Pomeriggio 5 ha affermato: "Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene".

In questo clima, in un pizzico di mistero, oggi - venerdì 5 novembre - alle 12, ora di New York, si celebreranno i funerali, a sei giorni dalla morte di Rubicondi, avvenuta lo scorso 29 febbraio. Le sue ceneri - aveva espresso la volontà di essere cremato - verranno divise a metà tra i genitori e l'ex moglie, Ivana Trump, che gli amici assicurano "si è presa cura di lui fino all'ultimo".

