Arisa, canottierina a rete trasparente. Le sue curve esagerate? Esce tutto, senza censura | Video

Arisa sa come far parlare di sé. Dopo “Psyco”, la cantante ha lanciato “Altalene”, un brano in cui evidenzia un rapporto di dominio di un uomo narcisista che rende “schiava” una donna lucidamente disponibile a farsi sottomettere in cambio di piacere carnale. “Altalene è carne viva - ha infatti affermato Arisa - che non trova ragione ma la sente, e sa che è cosa buona e giusta consumare in fretta purché sia fuoco intenso”.

Non è passato inosservato che nel video del brano, diretto da Marco Gradara e che vede la cantante protagonista insieme al ballerino Vito Coppola, Arisa si è mostrata più provocante che mai, cantando e ballando tra trasparenze e seni ben in evidenza. D’altronde l’artista negli ultimi anni ha sviluppato un ottimo rapporto col suo corpo e non si fa molti problemi a mostrarlo e ad esaltarlo, giustamente e anche per la gioia dei suoi tantissimi fan.

Tra l’altro Arisa è attualmente impegnata anche a Ballando con le stelle, dove è subito diventata protagonista. È infatti stata una delle sorprese più interessanti, anche se con la sua partecipazione al talent show di Rai1 si sta parlando anche di gossip. In particolare era circolata la voce che avrebbe evitato il suo ex fidanzato, manager di alcuni concorrenti, chiedendo di modificare i turni delle prove per non incontrarlo.

