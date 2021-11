Antonino Spinalebse in ospedale, grave incidente in auto: terrore per l'ex di Belen, ecco le foto-choc

17 novembre 2021 a

Paura per Antonino Spinalbese. Il compagno di Belen Rodriguez (nonostante la maretta, la crisi tra i due non è stata ufficializzata ndr) ha avuto un incidente d'auto. A spiegare l'accaduto è lui stesso attraverso le Storie Instragram, in cui mostra le foto del parabrezza distrutto, della strada che stava percorrendo e infine del suo arrivo in ospedale. Qui i medici gli hanno fatto una flebo, anch'essa fotografata sui social. Cosa sia accaduto non è dato sapersi, ma il 26enne sembra stare benone.

Nessuna traccia invece della showgirl argentina. Su Instragram sotto gli scatti preoccupanti di Antonino, non ci sono commenti della Rodriguez. Di più, sul suo profilo la modella si immortala alle prese con uno shooting fotografico. D'altronde le voci di una crisi sono ormai conclamate. Lei viene spesso fotografata da sola e lontana da lui. Il settimanale Chi ha anche rivelato che la modella passa le notti in bianco per dare da mangiare alla figlia Luna Marì, avuta con Spinalbese.

Anche i post di entrambi sembrano far trapelare una separazione con Belen che pubblica frasi alquanto malinconiche. "Pupille lontane", "Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già!", si legge. E ancora: "Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri". E lui non è da meno.

