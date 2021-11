Striscia la notizia, Flavio Insinna e la "nana di mer***a". "Errore? Non sprecherei tempo a...", una confessione clamorosa

22 novembre 2021 a

a

a

A distanza di anni, Flavio Insinna soffre ancora per lo sfogo rubato di Striscia la notizia dietro le quinte di Affari tuoi che per poco non gli è costata la carriera in Rai. Quel fuorionda ha fatto il giro del mondo. Insinna se la prende con una concorrente, definita "una nana di m***a che parla con le mani davanti alla bocca". E agli autori intima di "mettere una foto piccola di quella str***a", colpevole a suo dire di rovinare la riuscita dello show in prima serata. Parole pesantissime, uscite tra l'altro da un conduttore noto per il suo garbo e per la sua affabilità. Un boomera, insomma, che oggi Insinna, intervistato dal Corriere della Sera, definisce "un errore preciso".

Tiziana vince 30mila euro all'Eredità? Flavio Insinna la ferma: Covid, la frase che gela lo studio





Senza mai citare direttamente né la concorrente né Striscia, il presentatore de L'Eredità spiega qual è il suo rimorso: "Non sprecherei le giornate mie e dei miei collaboratori di Affari tuoi dicendo cose magari giuste ma nel modo sbagliato. Quando ho ceduto al nervosismo sono stato visto come una persona cattiva, ma io non sono così. Eppure ancora oggi non riesco a perdonarmi. Oggi certamente preferirei fare una trasmissione meno perfetta e curata ma senza avvelenare le giornate mie e di quelli che lavorano con me".

"Proprio non ci siamo". La campionessa crolla, Flavio Insinna le dà il colpo di grazia

Forse anche quella vicenda, molto dolorosa, lo ha cambiato nel privato: "Ascolto di più - spiega Insinna -. Dedico più tempo alla persona che amo. Tolgo qualcosa al lavoro, cosa che prima mi riusciva difficilissimo. Chiedo scusa a chi non è stato amato abbastanza da me, ma oggi so che Gigi aveva ragione: non operiamo a cuore aperto, facciamo solo televisione". La guerra senza quartiere che gli ha scatenato contro Antonio Ricci è finita. O forse no?

Insinna e il Covid: "Purtroppo, dopo la fase acuta...". Anteprima dell'Eredità stravolta: l'incubo Delta plus sbarca su Rai1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.