Arisa, Rocco Sifferdi: "La trovo fi*** da sempre, cosa le farei fare sul set". Vietato ai minori, la proposta indecente

Arisa ha lanciato l'amo e Rocco Siffredi ha subito abboccato. "Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei", ha detto la cantante in una intervista per lanciare il suo ultimo album "Ero Romantica" che lei però volevo intitolare Porno Romantica. Una boutade che ha però stuzzicato molto il re de cinema a luci rosse che in un'altra intervista al sito mowmag.com ha commentato che sarebbe entusiasta di girare un film con lei (in passato ha pure utilizzato una sua sosia).

“Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato: ‘Che peccato!’. Perché se volesse fare una cosa ‘soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori", ironizza Siffredi. "Onestamente per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo senza far vedere le penetrazioni in video”. Poi malizioso, prosegue, "potrei anche accettare di fare un soft porn con lei. Tanto sono sicuro che il 'soft' non lo faremo mai".

Del resto Rocco si dichiara "un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna". Arisa, aggiunge, "è sexy a livelli surreali", e molti "personaggi famosi mi hanno inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrap***. Mi scrivono: 'Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero'. Ovviamente gli piacerebbe vederla con me". E ancora: "Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei".

Detto questo, conclude Siffredi, "non credo che lei abbia voglia né bisogno di entrare" nel mondo del cinema hard "ma se tra una provocazione e l’altra gliene venisse… sarei disponibile anche a girare un videoclip soft porn con la sua vera personalità e sessualità".

