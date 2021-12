Fedez, bomba di Dagospia su Fabio Fazio: "Tappeti d'oro a chi ha querelato il suo direttore", terremoto in Rai

05 dicembre 2021 a

Un ultimo grosso caso scuote la Rai. C'entra ancora Fedez, il rapper più amato dalle bambine, c'entra ancora lo scontro con Viale Mazzini in occasione del concertone dello scorso primo maggio, dove gridò a una censura inesistente. Dopo quell'episodio, Franco Di Mare per Rai 3 aveva annunciato di voler querelare il rapper, salvo poi fare retromarcia (e ora, per inciso, Fedez e la moglie, Chiara Ferragni, sarebbero in lizza per condurre l'Eurovision Song Contest proprio sul canali della tv di Stato).

Ma il punto è che anche Fedez aveva a sua volta annunciato querela contro Franco Di Mare. E secondo quanto detto da Daniela Santanchè in commissione di vigilanza, quella querela non sarebbe mai stata ritirata. Se è vero che la Rai non ha mai fatto partire la querela a Fedez, quest'ultimo aveva invece annunciato una controquerela a Franco Di Mare. Le motivazioni? "Siccome il direttore di Rai3, il signor Di Mare, in Commissione Vigilanza Rai ha detto che io avrei fatto tutto questo e avrei organizzato tutto questo con i giornalisti per tramare alle sue spalle, ma io non sapevo nemmeno chi ca*** fosse fino al 3 di maggio, e siccome ho letto delle robe abominevoli. Allora, lo dico come lo direbbe un leghista in Commissione Vigilanza Rai: atto doveroso, denuncerò per diffamazione il direttore di Rai3".

Come detto, secondo la Pitonessa, la contro-querela non è mai stata ritirata. E così ecco scendere in campo Michele Anzaldi, il quale interpellato da vigilanzatv.it chiede di fare chiarezza prima di ingaggiare la coppia per l'Eurovision: "Prima di tutto ciò, sarebbe il caso che la Rai facesse finalmente chiarezza: la controquerela di Fedez a Franco Di Mare è stata mai presentata? E in caso affermativo, è stata ritirata o no?".

Ma ancora non è tutto. Già, perché ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda ci pensa Dagospia, che fa notare: "Dunque Fabio Fazio ha fatto tappeti d'oro su Rai 3 a uno che ha querelato il direttore di rete". Il riferimento è ovviamente alla recente ospitata del rapper a Che tempo che fa. E il caso si fa sempre più esplosivo...

