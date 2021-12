Ricordate Jenny B? Dal trionfo a Sanremo alla Nuova Zelanda: come è finita lì, cosa fa adesso per campare

14 dicembre 2021 a

Sono quasi 40 anni che Sanremo, nella sua versione destinata ai giovani emergenti, lancia dei talenti che poi riescono a costruire carriere importanti. Alcuni sono addirittura diventati leggende della musica italiana, come Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ma ci sono anche tanti vincitori di Sanremo Giovani che sono poi finiti nel dimenticatoio con il passare degli anni.

Per alcuni, infatti, la vittoria della competizione dedicata ai cantanti alle prime armi è stata il punto più alto delle carriera e non soltanto un trampolino di lancio. Il Corriere della Sera ha ricordato tutti quelli che avevano vinto Sanremo Giovani, salvo poi non riuscire ad affermarsi a certi livelli. Non tutti infatti possono essere come Arisa, Anna Tatangelo, Alex Britti, Marco Masini, Michele Zarrillo e tanti altri vincitori della kermesse dedicata agli emergenti. Uno dei tanti casi opposti è quello di Jenny B, che nel 2000 salì sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte, riuscendo a vincere l’ambito premio con il brano “Semplice sai”. Tra l’altro tornò a casa anche con un altro prestigioso riconoscimento: quello della critica intitolato a Mia Martini.

Eppure da allora la cantante catanese non è riuscita a confermare il successo di Sanremo: è stata spesso ospite di festival e trasmissioni musicali in Rai, ma non ha fatto registrare grossi acuti. Oggi vive in Nuova Zelanda, dove continua a cantare: nel 2019 è arrivata una soddisfazione personale, dato che la sua voce è stata campionata nel singolo “Ritmo” dei Black Eyed Peas, gruppo statunitense di grandissimo successo.

