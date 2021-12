Elisa Isoardi, "la vuole Amadeus in persona": clamoroso a Sanremo, le voci in Rai

13 dicembre 2021 a

Novità in vista per Elisa Isoardi. L'ex presentatrice de La prova del cuoco su Rai 1 ed ex naufraga dell'Isola dei famosi su Canale 5 potrebbe presto approdare sul palco dell'Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione di una delle serate del festival di Sanremo. E' quanto si legge sul settimanale Vero. Pare che la Isoardi sia stata voluta dal direttore artistico in persona. E anche se non è ancora stato ufficializzato il cast, sembra che anche quest'anno il conduttore sarà accompagnato ogni sera da una figura diversa.

Insieme alla Isoardi, infatti, potrebbero esserci Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis, che già l'anno scorso ha presentato una serata della kermesse. Tra gli ospiti del festival poi potrebbe esserci pure il velocista Marcell Jacobs, che potrebbe ricoprire lo stesso ruolo avuto lo scorso anno dall'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic. Ma non è tutto per Elisa Isoardi, che presto potrebbe tornare in Rai per condurre un programma tutto suo.

Pare che la conduttrice possa prendere il posto di Francesca Fialdini con una trasmissione che andrebbe in onda la domenica pomeriggio dopo Domenica In. Tornando al festival di quest'anno, poi, tra gli ospiti potrebbero esserci i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione della kermesse musicale, Alessandra Amoroso, Roberto Benigni, il cantante francese Stromae, il gruppo Meduza, Jovanotti ed Ed Sheeran. Nulla di ufficiale però.

