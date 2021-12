Maryl Streep si spoglia a 72 anni e Leonardo Di Caprio sbrocca: "Ce n'è davvero bisogno?", clamoroso a Hollywood

15 dicembre 2021 a

a

a

Scene di nudo? Nessun problema per Meryl Streep (a 72 anni). Qualche difficoltà l'ha manifestata invece il suo collega Leonardo Di Caprio. I due recitano insieme nel nuovo film "Don't look up", una pellicola ironica nella quale l'attrice interpreta un surreale Presidente degli Stati Uniti, Janie Orlean, che dovrebbe essere la parodia di Donald Trump e che deve fare i conti con un asteroide in grado di distruggere la Terra.

In mare con Leonardo Di Caprio, questa "cosina": le foto (pazzesche) di Dayane Mello, ormone impazzito, lo scoop | Guarda

Nel cast c'è pure Di Caprio che, insieme a Jennifer Lawrence, veste i panni di un astronomo che cerca in tutti i modi di evitare il disastro sulla Terra. L'attore americano ha insistito affinché la Streep non girasse scene di nudo. "Per lui è una figura speciale nella storia del cinema. Non gli sarebbe piaciuto vedere il suo tatuaggio sulla parte bassa della schiena, anche solo mentre camminava nuda per un secondo", ha spiegato al Guardian il regista Adam McKay.

Video su questo argomento Quanto costa visitare il relitto del Titanic sotto l'oceano: grazie, Di Caprio

McKay ha rivelato che l'attrice "non avrebbe fatto una piega" all'idea di mostrarsi nuda, ma sarebbe stato invece Di Caprio a insistere per non girare la scena: "Venne da me e disse 'Hai davvero bisogno di farlo vedere?'. Io gli risposi 'È il presidente Orleans, non è Meryl Streep'. Per lui Meryl è una figura regale della storia del cinema". Alla fine il regista ha deciso di non rinunciare al ciak, ma di utilizzare una controfigura per non mostrare il lato B della Streep.

"Un vero maleducato". La voce dei vip demolisce Fabio Fazio: "E si vantava pure...", accuse pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.