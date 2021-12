Billie Eilish, "così il por*** mi ha distrutto il cervello: già quando avevo 11 anni...". Così la star si è rovinata la vita

15 dicembre 2021 a

Billie Eilish, la rockstar Usa, ha parlato del suo rapporto con la pornografia e di come ha influenzato la sua adolescenza. "Credo che il porno sia una sciagura. A dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni", ha rivelato in una intervista. "Credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata. Le prime volte che sai, ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene. Lo facevo perché pensavo di doverne essere attratta".

La Eilish ha poi raccontato anche di quando ha avuto il Covid, che ha preso nonostante il vaccino. "È stato tremendo. Non sono morta e non ho rischiato che succedesse, ma questo non toglie nulla a quanto sia stato orrendo. È stato terribile. Soffro ancora per gli effetti collaterali, sono stata male per due mesi", ha ricordato.

Infine, Eilish ha raccontato l’esperienza a Saturday Night Live, dove ha partecipato sia come ospite musicale che a diversi sketch. "Una delle giornate migliori della mia vita, è stato divertente, surreale e ridicolo. Lavorarci è folle, ho pianto tutta la settimana. Non scherzo", ha raccontato nell'intervista rilasciata a Rolling Stone.

