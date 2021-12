Arisa, "il mio show dal vivo in discoteca". Sempre più spinta: dopo il film a luci rosse... l'ultima follia

17 dicembre 2021 a

Nuova vita per Arisa. La cantante vincitrice di Sanremo è rinata. A confermarlo lei stessa che imputa il cambiamento alla partecipazione a Ballando con le Stelle. "Mi sento viva… E lo dimostro anche negli show dal vivo. Mi piacerebbe portare la mia musica anche in discoteca", sono state le sue parole rilasciate in un'intervista a Vero. E parlando del programma di Milly Carlucci non poteva che arrivare la domanda sul ballerino Vito Coppola, con cui l'artista ha creato un certo feeling.

"Da cosa è nato?", si appresta a replicare al settimanale a cui però chiarisce subito che tra i due al momento c'è solo una bella amicizia. "Lui è molto più giovane di me, io ho 39 anni e lui ne ha 29. Ma se son rose…". Non è infatti passato inosservato il bacio in diretta tra i due. Qualcosa di inaspettato, lo aveva già descritto la cantante, ma che ha fatto sognare molti.

"In amore busso sempre io, ma ora mi stanno venendo i calli". Arisa ha infatti da poco fatto i conti con la fine della sua storia con Andrea Di Carlo: "In amore ho sempre sofferto tanto, io sono una che ha sempre dato molto". Ora però è tempo di cambiamenti e, perché no, anche di una svolta sexy: "Se mi chiedessero di fare un film provocante avrei la tentazione di dire sì".

