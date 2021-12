Damiano dei Maneskin? "Ho passato una notte con lui, e...": impensabile rivelazione, chi esce allo scoperto

18 dicembre 2021 a

Da tempo, sono la band del momento: in Italia e anche in gran parte del mondo. Si parla dei Maneskin, il gruppo guidato da Damiano David e Vicotria De Angelis, sempre più lanciati dopo la vittoria allo scorso Festival di Sanremo. E ora, a spendersi su di loro, è Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours e l'uomo che per primo ha creduto in loro, lanciandoli ad X-Factor, il talenta in onda su Sky. Già, Agnelli aveva compreso il loro potenziale sin dal primo secondo.

Ospite a Propaganda Live, la trasmissione de La7 condotta da Diego Bianchi, Agnelli ha raccontato qualche retroscena sul suo rapporto con i Maneskin, spiegando come il grande successo degli ultimi mesi non abbia assolutamente fatto montare la testa ai Maneskin, che continuano ad avere un approccio orientato solo alla musica, senza eccessi né altre mire.

"Ma ti salutano ancora?", ha chiesto Bianchi con ironia ad Agnelli. E quest'ultimo, facendosi serio, ha prima spiegato che sono molto terreni, dunque ha aggiunto: "No, sono fantastici, abbiamo passato una nottata insieme a parlare e li ho trovati molto terreni, molto con i piedi per terra, io li adoro perché sono esseri rari". E ancora, quando Bianchi ha definito i Maneskin "un vanto della musica italiana", ecco che Agnelli ha puntualizzato: "La musica è come la ruota. L’hanno inventata i sumeri, la usiamo anche noi". Insomma, l'orizzonte-Italia sarebbe troppo limitato...

