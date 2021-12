Antonella Clerici, "incinta e fatta fuori": una bomba sui vertici Rai, contro chi punta il dito. "E poi Enrico Mentana..."

22 dicembre 2021 a

"Incinta e fatta fuori". Antonella Clerici si toglie un altro sassolino dalle scarpe contro la "vecchia" dirigenza della Rai, colpevole di averla silurata alla guida del suo vecchio, storico cooking show La prova del cuoco in uno dei momenti più delicati della vita di una donna. La conduttrice tornata in sella a È sempre mezzogiorno! e oggi in onda anche con un altro caposaldo del palinsesto di viale Mazzini, The Voice Senior il venerdì sera, ha ricordato al magazine Chi diretto da Alfonso Signorini la grande delusione provata qualche anno fa: "Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare Unomattina andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare La Prova del Cuoco. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori".

Al suo posto arrivò Elisa Isoardi, non senza polemiche. Non è stato, comunque, il solo momento "topico" della sua carriera. "Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di Dribbling per i mondiali ’90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio".

Proprio come ora, con la "doppietta" e un nuovo, grande riscontro in termini di affetto e ascolti. "Preferisco lavorare in serenità: rendo di più quando ho una squadra che si fida e mi supporta, non che mi sopporta. Detesto i programmi in cui si alza la voce, dove ci sono tutte queste discussioni su qualsiasi argomento…preferisco una tv pacata, tranquilla, ragionata". E il pubblico continua a premiarla per questo.

