Flavio Insinna e la fidanzata Adriana Riccio: "Gli amori si rimpiccioliscono se...". Da Affari tuoi al grande silenzio

30 dicembre 2021

Ha conosciuto la fidanzata sul set di Affari tuoi, Flavio Insinna. E dal 2016 è calato il silenzio su Adriana Riccio. Il conduttore de L'Eredità non ha mai regalato dettagli sulla loro relazione né regalato spunti per gossip e pettegolezzi. Intervistato dal settimanale Oggi, il "nemico pubblico" di Antonio Ricci (che con Striscia la notizia e i clamorosi e famigerati audio rubati dietro le quinte di Affari tuoi sulla concorrente "nana di m***a" ha rischiato di stroncarli la carriera in Rai e non solo) si sbottona per la prima volta con citazione colta e rivelatrice: "I poeti affermano che gli amori si rimpiccioliscono a parlarne tanto".

Silenzio rotto, dunque, ma nessuna rivelazione. Anzi una conferma sulla riservatezza ormai proverbiale che accompagna la coppia Insinna-Riccio, simile per certi versi a quella di un'altra coppia molto famosa della tv italiana, composta da Amadeus e Giovanna Civitillo. Tanto famosi e protagonisti del piccolo schermo quanto "alieni" alle dinamiche dei social e dei magazine di gossip.



"Nei miei gusti . conferma Insinna - c’è che gli amori si vivono, non si raccontano". Il conduttore preferisce lasciar spazio ai suoi programmi e al lavoro, che sarebbe potuto essere diametralmente opposto. "Farei il medico come mio padre - spiega -. Mi prenderei cura degli altri in un piccolo posto di mare".

Ora però la sua carriera è dietro una telecamera o su un palcoscenico, a teatro: "C’è da studiare sempre. Non salviamo il mondo, ma per giocare bene bisogna sapere le regole". E L'Eredità? "Il mio timore è pensare solo a me stesso, perché faccio un lavoro rischioso e ti devi sorvegliare".

