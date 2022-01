Capodanno in musica e il Covid, Mario Venuti: "Tre tamponi in 24 ore, reclusi in hotel. Che Dio ce la mandi buona"

01 gennaio 2022 a

Un successo artistico, Capodanno in musica, lo show di San Silvestro di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Doveva durare fino alle 2, si è chiuso con un quarto d'ora d'anticipo. Ma viste le premesse, è stata una mezza impresa già andare in onda, visto che all'ultimo momento a causa Covid sono saltate le ospitate (pesantissime) di Albano Carrisi e del duo comico pugliese Pio e Amedeo. Il timore di focolai ha messo in seria crisi gli organizzatori, con Mediaset che è riuscita a "confezionare uno spettacolo dignitoso", riconosce un utente su Twitter. Che a conferma della sua tesi, "la probabile tensione e nervosismo", condivide un post di Mario Venuti, popolare cantautore siciliano tra gli ospiti della serata.

L'ex leader dei Denovo, a poche ore dal via della diretta, scriveva quasi scaramanticamente: "Siamo a Bari per lo show di fine anno di Canale 5. In realtà mi ha voluto Radio Montecarlo (ormai acquistata da Mediaset). Siamo reclusi in un mega hotel vicino all'aeroporto. Abbiamo esibito un tampone negativo fatto alla partenza da casa, ne abbiamo fatto un altro appena arrivati ieri e un altro stamattina, molecolare per gli artisti, rapido per gli accompagnatori. Vengono fuori positivi nel cast e tra i presentatori. Gli autori si danno da fare per coprire le dèfaillacese perché lo spettacolo deve andare avanti... Che Dio che la mandi buona!". Più chiaro di così, non si poteva.

