Tommaso Paradiso positivo al Covid, il disastro tamponi: "Mille test rapidi negativi, poi..."

Tra quarantene, tamponi e positività questo periodo di feste non è stato affatto facile per gran parte degli italiani. Tra questi c’è anche Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, risultato positivo al test. E’ stato lui stesso ad annunciarlo ai suoi fan con una storia su Instagram: “Siete troppo teneri, mi fate commuovere ogni volta. Sto bene. Ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo”.

Il cantante romano, insomma, ha dovuto fare i conti anche con i non trascurabili margini di errore dei test. La scoperta della positività è arrivata solo con il più preciso tampone molecolare: “Sarei dovuto partire in questi giorni, così ho fatto un molecolare al quale sono risultato positivo (penso sia la storia di tutti). Rimango a casa e amen, non è un dramma. I drammi sono altri”.

Poi la proposta ai follower: “Ditemi un’ora e un giorno e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni”. Un modo per trascorrere il tempo insieme. Proprio nei giorni scorsi Paradiso aveva polemizzato col governo, dicendosi contrario ad alcune delle misure anti-Covid messe in atto: “Mi scrivete tutti che siete preoccupati per i concerti, figuratevi io amici. Ho anche sentito personalmente autorità competenti ma le risposte che ci danno fanno più aria del vento. L'importante (per loro) è che il calcio vada avanti, della musica... sticavoli. Tanto la faccia ce la mettiamo noi”.

