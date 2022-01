Maneskin, il bikini blasfemo di Victoria De Angelis: proprio lì sotto... una foto sconcertante

31 gennaio 2022 a

La provocazione e la trasgressione, ma anche la libertà di espressione, sono alcuni dei tratti distintivi dei Maneskin, il cui successo è ormai divenuto globale. Basti pensare che negli ultimi mesi la rock band romana è stata di casa negli Stati Uniti, dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sono stati ospiti di diversi show televisivi di assoluto prestigio, destinati solo alle vere star internazionali.

Domani, martedì 1 febbraio, i Maneskin torneranno in un’altra casa: quella di Sanremo, dove è partita un anno fa la scalata mondiale con la vittoria del Festival, seguita da quella dell’Eurovision Song Contest. La rock band romana darà sicuramente spettacolo per l’apertura di Sanremo e probabilmente i quattro membri sfoggeranno dei look che non passeranno inosservati. Intanto Victoria De Angelis ha dato un “assaggio” ai suoi follower di Instagram, pubblicando uno scatto che la ritrae distesa sul divano mentre indossa un bikini particolare.

In questo caso la provocazione è molto “alta”: la bassista si è fatta immortalare con un crocifisso al collo, sui due pezzi del bikini compaiono le scritte “Padre” e “Figlio”, mentre sullo slip “Spirito Santo”. Un look che ha fatto molto discutere, ma che ovviamente ha mandato fuori di testa tutti i fan dei Maneskin.

