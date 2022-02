Sanremo 2022, la gufata di Amadeus: "Questo sarà il Festival della...", gelo dalla Bortone

01 febbraio 2022 a

Tra poche ore si alzerà il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva condotta e diretta da Amadeus. Quest’ultimo continua a girare le trasmissioni di Rai1 tra una prova e l’altra. Intervenuto in collegamento a Oggi è un altro giorno, programma del mattino condotto da Serena Bortone, Amadeus ha reso le ultime dichiarazioni prima del via ufficiale.

“L’ho detto tante volte, ho voluto parlare di un Sanremo della gioia - ha esordito il conduttore del Festival - stiamo uscendo dalla pandemia, l’atmosfera che si respira qui fra ospiti, cantanti e giornalisti ci fa stare bene. Vorrei fosse il Festival della gioia per una quasi ritrovata normalità”. Anche stavolta ci sarà Fiorello al suo fianco, nonostante fino all’ultimo non fosse prevista la sua presenza: “Ho fatto fare una sua sagoma - ha rivelato Amadeus - non sapevo che avrebbe partecipato perché non mi dice mai niente ed era impegnato a teatro”.

“Poi l’ho trovato nella sua stanza… lo ringrazio - ha aggiunto - ha detto che per i prossimi tre anni non mi vuole vedere, ma tanto vado a fare le vacanze con lui, lo seguo. Ci conosciamo da 35 anni e c’è un’amicizia che è andata sempre oltre il lavoro”.

