Sanremo 2022, Iva Zanicchi fuori controllo: "Me lo sono messo nelle mutande". Scatta la censura

Iva Zanicchi con le sue varie dichiarazioni pre-evento è già diventata una delle protagoniste indiscusse di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. A 82 anni la celebre cantante è pronta a regalarsi un altro giro alla kermesse nazionale più importante: sebbene i bookmaker la danno agli ultimi posti tra tutti i concorrenti, a lei interessa poco e niente. Sul palco del teatro Ariston salirà infatti per divertirsi, dopo aver trascorso due anni difficili a causa del Covid.

E intanto la Zanicchi non fa mancare rivelazioni piuttosto “spinte”: prima aveva fatto sapere di fare l’amore anche alla sua età con il marito Fausto Pinna. Poi oggi, martedì 1 febbraio, è intervenuta a Detto Fatto - il programma di Bianca Guaccero in onda tutti i giorni su Rai2 - e ha rivelato un rituale a dir poco insolito. “Durante le prove per il Festival di Sanremo ho messo il sale tra le mutandine e il body”, ha confettato la Zanicchi. Una strana forma di scaramanzia, a cui la cantante sembra tenere particolarmente.

“Il sale è fondamentale - ha spiegato - un giorno c’erano le prove dello show e non ho portato il sale. Sono caduta in avanti a pancia in giù: ho fatto un volo. Dopo mezz’ora un cameraman con la steadycam è scivolato dalle scale e poi anche una ballerina”.

