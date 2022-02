Sanremo 2022, Morgan brutalizza Amadeus: "Giuro che prima di morire lo farò". Minaccia e umiliazione, un grosso caso

02 febbraio 2022 a

Morgan contro il Festival di Sanremo. Il cantante, che non partecipa alla kermesse dal 2020, si è calato nei panni di telespettatore e ha criticato quasi tutto lo spettacolo. Tant'è che poi ha scritto un messaggio piuttosto chiaro: "Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria". Un clamoroso attacco ad Amadeus, insomma, seppur non nominato.

Il giudizio d Morgan, insomma, è del tutto negativo, sia per quanto riguarda il direttore artistico Amadeus sia per quanto riguarda gli artisti in gara. L'ex leader dei Bluvertigo, tra l'altro, aveva promesso ai suoi fan una diretta sui social così da poter commentare insieme la prima serata. Qualcosa però deve essere andato storto, perché Morgan non è riuscito a collegarsi. Tuttavia alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare i suoi commenti ironici e velenosi allo stesso tempo su "Domenica", il brano di Achille Lauro: "Elegante, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella!".

Il cantante, poi, si è lamentato del fatto che alcuni suoi post sarebbero stati rimossi perché, in qualche modo, avrebbero violato le linee guida della community: “Cani! Mi girano i cogli**i pesantemente, mi hanno bannato, chi l’ha fatto?!”.

