Sanremo, Sonia Bruganelli e la bordata su Amadeus: "Gli ascolti? La verità è che Paolo Bonolis..."

Bene Amadeus ma Paolo Bonolis ha fatto meglio. Sonia Bruganelli attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha sottolineato come nell'edizione del Festival di Sanremo del 2005, suo marito avesse ottenuto un ottimo risultato.

L'opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha quindi sottolineato due passaggi dell'articolo che non le è piaciuto. Con il verde ha evidenziato la frase: "La migliore partenza della gestione Amadeus", quindi ha scritto: "Vero". Poi, sotto ha aggiunto: "Bella serata di Sanremo ma…". Quindi, nella stories successiva ha postato un altro passaggio dell’articolo, quello in cui si parlava di esordi passati andati meglio di quello di ieri sera.

Nel 2018 con la direzione di Claudio Baglioni ci sono stati 11.603.000 spettatori ma uno share inferiore, ovvero il 52.1 per cento. E su questo la Bruganelli non ha scritto nulla. Più avanti si legge ancora che lo share di quest’anno è il migliore degli ultimi vent’anni, perché andando indietro nel tempo c’è l’edizione di Pippo Baudo del 2002 seguita da 12.461.000 spettatori con uno share del 56.2%. E ancora, si legge: "Nel 2005 il Sanremo di Bonolis alla prima fa il 54.7 per cento. Ma erano davvero altri tempi". Quindi la Bruganelli con il fucsia ha evidenziato: "Altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?".

