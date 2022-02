Striscia la notizia, Fiorello con la febbre a Sanremo 2022? "Guardate il termoscanner", caso clamoroso all'Ariston

03 febbraio 2022 a

Qualche telespettatore di Striscia la notizia con l'occhio lungo ha notato un dettaglio piuttosto imbarazzante nell'ingresso di Fiorello al Festival di Sanremo, per la prima puntata della kermesse. Amadeus introduce l'ospite d'onore (e di fatto co-conduttore aggiunto per una sera), e "Fiore" si presenta con occhiali da sole, mascherina e giubbotto di pelle neri e termoscanner in mano, da "agente segreto anti-Covid". Ma qualcosa non torna.

"Appena posiziona il termometro sulla sua fronte, diventa rosso, come se avesse la febbre!", sottolinea il conduttore Roberto Lipari, tornato a Striscia insieme a Sergio Friscia per sostituire Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato anche lui ai box per motivi precauzionali. Ma il giallo si ingrossa, perché quando Fiorello inizia a passare il termoscanner sulla fronte degli spettatori seduti nella platea del teatro Ariston, il sensore fa accendere ora la luce verde, ora la luce rossa.



Fiorello e il termoscanner rosso: guarda il video di Striscia la notizia



"Sia Fiorello sia uno spettatore avrebbero la febbre. Non sappiamo se il rosso è dato da un malfunzionamento dello scanner o da altri problemi. E se invece il termoscanner fosse perfetto? Allora Fiorello e lo spettatore non dovevano essere lì". D'altronde, lo stesso showman sul palco aveva scherzato: "Io sarei dovuto restare a casa con il plaid sulle gambe". Per fortuna, conclude Lipari, "Fiorello ci ha contagiato. Con la sua simpatia".

