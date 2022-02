Striscia la notizia, "Mara Venier" dietro le quinte di Sanremo: "Achille Lauro caz***o, dove finirà"

02 febbraio 2022 a

L'inviata speciale di Striscia la notizia dal Festival di Sanremo? Si chiama "Mara Venier": è la conduttrice di Domenica In, ovviamente in versione "deepfake", a commentare la prima serata dietro le quinte del teatro Ariston.

L'inizio è per così dire scoppiettante: "Sempre queste pailettes nel c***o". Poi via al confronto con il finto Amadeus: "Ti rendi conto che presenterò il Festival per la terza volta? Sono emozionato". "Lo stai facendo per la terza volta perché le altre due ti hanno bocciato: somaro! - lo rimbrotta simpaticamente la 'Venier' -. Siccome sei un po' somaro, dovevi fare come Claudio Baglioni: dovevi copiare".



"Mara Venier" commenta Sanremo dietro le quinte: guarda il video di Striscia la notizia



Quindi, appollaiata sullo sgabellone, commenta presentatore e artisti. "Daje Ama! Spacca... le p***e". Poi tocca ad Achille Lauro: "Vediamo che s'inventa per non far notare che non sa cantare. Guarda che faccette che fa: sono quelle tipiche di chi ci sta a pija' per c***o. A caz***ro! Ma quale rocker maledetto, sta a scul***re come una majorette. Ma guardalo! Ma che fa, se sta a battezza? Che banalità, ha trovato la sua strada: suonerà ai battesimi. Oh, ha suonato anche al battesimo di mio nipote". E non potevano mancare commenti non proprio dolcissimi per Fiorello e soprattutto Coletta, direttore Rai. Si scherza (per fortuna).

