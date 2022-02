Sanremo, Fiorello zittito dall'Osservatore romano: "Achille Lauro? La verità è che...", brutale stroncatura (per due?)

02 febbraio 2022 a

L'Osservatore Romano dice la sua sulla polemica del giorno legata al Festival di Sanremo e al gesto del cantante Achille Lauro che nel corso della sua esibizione ha simulato l'atto del Battesimo. "Chiamati in causa da Fiorello alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui adire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi. Perché Sanremo è Sanremo. L'Osservatore è L'Osservatore", scrive il quotidiano della Santa Sede.

Nel breve commento, L'Ossevatore si limita ad osservare che, "volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all'immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. - si fa notare - Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta", si conclude con una punta di ironia", scrive il quotidiano.

Fiorello si era chiesto scherzosamente che voto avrebbe dato l’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano di orientamento cattolico e conservatore, all’esibizione di Lauro. Ma in un breve editoriale pubblicato mercoledì, il giornale ha fatto sapere di non essere rimasto particolarmente impressionato.

