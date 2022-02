Sanremo 2022, Al Bano Carrisi monumentale su Checco Zalone: "Cosa ne penso?". Lo schiaffo a Bassetti, Burioni e Gismondo

03 febbraio 2022 a

Al Bano sapeva tutto. Sapeva che Checco Zalone, al Festival di Sanremo, lo avrebbe in qualche modo preso in giro. "Checco Zalone mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante il Festival. Grazie a lui, anche io sono stato in qualche modo presente in questa edizione con Morandi e Ranieri...", ha detto il cantante di Cellino San Marco che si trova a Budapest per esibirsi in una festa privata, Ma a differenza dei virologi che sembrano aver preso con poco senso dell'umorismo lo sketch del comico - che in versione virologo cugino di Al Bano ha ironizzato su di loro - Albano Carrisi è al tempo stesso soddisfatto e incuriosito di vedere la parodia di Checco Zalone. Insomma, dal mitico leone di Cellino una sonora lezione ai vari Bassetti, Burioni e Gismondo che hanno criticato quanto visto all'Ariston.

"Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio", rivela il cantante.

Carrisi veva dichiarato in precedenza che se avesse saputo della contemporanea presenza sul palco dell'Ariston di Gianni Morandi e Massimo Ranieri - ai quali da tempo propone un tour a tre voci - avrebbe chiesto anche lui di partecipare. "Ma ora, grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento".

