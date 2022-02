Sanremo 2022, Guido Crosetto sgancia la bomba su Drusilla Foer e sulla Rai: "Chi c'è dietro"

04 febbraio 2022 a

Guido Crosetto, per una volta, si sgancia dalla politica e su Twiiter pubblica un post su Drusilla Foer, che ieri 3 febbraio, è salita sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. "Stavo pensando una cosa. Oggi tutti a parlare (con simpatia ed apprezzamento) di Drusilla Foer (che io adoro). Non ho letto una parola sulla persona che per prima l'ha portata su Rai uno, in una trasmissione". scrive il Fratello d'Italia.

E attenzione, di cosa e di chi si tratta? "Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo. Così, per dire", chiosa Guido Crosetto che appunto fa notare come nessuno, fra coloro che hanno espresso apprezzamento per il personaggio creato dall'attore toscano Gianluca Gori, abbia evidenziato che Drusilla Foer è stata ospite fisso di Nunzia De Girolamo sulla rete ammiraglia.

Un post quello di Crosetto che ha scatenato il popolo social. Tra i commenti si legge quello di Tomaso Labate, giornalista del Corriere della Sera che osserva: "Ho conosciuto Drusilla Foer alla trasmissione di Nunzia De Girolamo Ciao Maschio. Mi aveva impressionato per classe, preparazione e una grande umiltà. Bello trovarla sul palco dell’Ariston, segno che talento e merito premiano ancora". E Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, aggiunge: "Bravissima peraltro".

