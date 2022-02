Sanremo 2022, “chiudi gli occhi”: Amadeus cade in trappola, un colpo bassissimo sul palco

06 febbraio 2022 a

Il clima è così disteso all’interno del cast di Sanremo 2022 che Amadeus si presta a tutte le gag dei cantanti in gara, anche quelle più inattese. Nel corso della finalissima della 72ª edizione del Festival, Sangiovanni - che tra l’altro è in lizza per la vittoria, partendo dal quinto posto in classifica generale - ha organizzato uno scherzo mica male al “nerazzurro” Amadeus.

Essendo tifoso del Milan, e quindi euforico per il derby ribaltato dai rossoneri in soli 180 secondi con una doppietta di Giroud, il talentuoso e giovanissimo cantante non ha resistito dal preparare una “trappola” per il conduttore di Sanremo. “Chiudi gli occhi”, ha chiesto gentilmente Sangiovanni: Amadeus ha eseguito e quando li ha riaperti si è trovato attorno al collo una sciarpa del Milan.

Immediatamente se l’è tolta, ma è stato allo scherzo come sempre e ha poi presentato “Farfalle”, il brano con cui Sangiovanni è in gara. A proposito del derby, che per i tifosi dell’Inter è stato una mazzata pesante avendolo in pugno fino a 20 minuti dalla fine, Amadeus qualche giorno fa aveva risposto a una domanda: “Sono più preoccupato dal derby di sabato che da Sanremo”. E faceva bene ad esserlo, visto com’è finito…

