Sanremo 2022, Bugo asfalta Sabrina Ferilli: "Dici che mi ha sfanc***?", volano stracci dopo il Festival

Bugo non ha gradito il monologo di Sabrina Ferilli, in cui viene citato insieme a Morgan per la performance del 2020 quando i due sono stati squalificati dalla kermesse. Con un tweet il cantante ha attaccato Sabrina Ferilli. Durante il proprio monologo la Ferilli ha menzionato il momento in cui Bugo ha lasciato il palco del teatro Ariston dopo che Morgan aveva completamente rivoluzionato il testo della loro canzone in gara. "Il primo, quello del 2020, Ama e Fiorello. 'Na coppia trascinante. In gara c'era Lamborghini, però vinse Diodato perché più toccante. Ma ancora adesso le lacrime mi asciugo, pensando pensando a Morgan che sfancula Bugo".

Bugo ha però dimostrato di non gradire e ha attaccato frontalmente Sabrina Ferilli, sentendosi offeso per il modo con il quale l'attrice ha raccontato quel momento: "Che dici Ferilli!? Fino a 5 minuti prima parlavate di haters, di rispetto e di come le parole possano ferire e poi giochi con le rime e dici che quello mi ha sfanculato? Io me ne sono andato proprio per difendermi da un attacco stile haters, per rispetto di quel palco!", ha scritto sui social Bugo.

Non si sa se ora la Ferilli replicherà. Ma i bene informati scommettono sul silenzio dell'attrice nei confronti del cantante. Ignorare potrebbe essere la migliore risposta a chi, come Bugo, l'ha attaccata.

